https://news.day.az/world/1414445.html Беларусь временно запретила вывоз муки
Беларусь временно запретила вывоз муки
Временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты за пределы страны введен в Беларуси, соответствующее постановление правительства опубликовано на национальном правовом интернет-портале в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Документом вводится временный запрет на вывоз этой категории товаров вне зависимости от страны происхождения, как за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, так и в государства-члены ЕАЭС.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.
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