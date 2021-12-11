Беларусь временно запретила вывоз муки

Временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты за пределы страны введен в Беларуси, соответствующее постановление правительства опубликовано на национальном правовом интернет-портале в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Документом вводится временный запрет на вывоз этой категории товаров вне зависимости от страны происхождения, как за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, так и в государства-члены ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.