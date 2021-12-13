Епископ раскрыл детям правду о Санта-Клаусе и спровоцировал скандал

В Италии местный епископ Антонио Стальяно раскрыл детям правду об отсутствии Санта-Клауса во время религиозного фестиваля и спровоцировал скандал. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Стальяно, выступая перед детьми, рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его костюм придумала Coca-Cola ради рекламы. Родители пожаловались на епископа, и римско-католической епархии на Сицилии пришлось приносить публичные извинения.

"Прежде всего, от имени епископа, я выражаю свое сожаление по поводу этого заявления, которое вызвало разочарование у самых маленьких, и хочу указать, что намерения монсеньора Стальяно были совершенно иными", - написал представитель епархии в своем Facebook. По его словам, епископ пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и историю святого Николая, который раздавал подарки бедным и подвергался гонениям со стороны римского императора. Сообщается, что некоторые поддержали епископа в стремлении сконцентрировать внимание на католическом смысле Рождества, однако многие обвинили его в жестоких словах к маленьким детям, детство которых уже испорчено пандемией.