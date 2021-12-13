Компания Lego решила позаботиться о планете

Компания Lego подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Вьетнамско-Сингапурский индустриальный парк (Vietnam Singapore Industrial Park, VSIP) для строительства углеродно-нейтральной фабрики во Вьетнаме, которая будет работать на энергии от солнечных батарей. Завод поможет поддержать долгосрочный рост компании в регионе и расширить глобальную сеть поставок, сообщается на сайте Lego Group, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гигант по производству игрушек инвестирует более миллиарда долларов в участок площадью 44 гектара недалеко от города Хошимин, крупнейшего делового центра Вьетнама. Во второй половине 2022 года там начнется строительство шестой (второй в Азии) фабрики Lego, а в 2024 году планируется старт производства. Как отмечается в официальном заявлении Lego Group, предприятие создаст до четырех тысяч рабочих мест в течение следующих 15 лет.

На крыше новой фабрики решено разместить солнечные панели, а VSIP, в свою очередь, построит рядом ферму по добыче солнечной энергии в рамках сотрудничества двух компаний. Планируется, что в совокупности эти солнечные фермы будут производить достаточное количество энергии из возобновляемого источника, чтобы полностью покрыть годовые потребности предприятия, из-за чего оно будет считаться углеродно-нейтральным. Так транснациональная компания позаботится о планете. Производитель игрушек подчеркнул, что фабрика будет соответствовать передовым стандартам устойчивого экологического развития, качества и безопасности. Также Lego и VSIP заявили, что посадят во Вьетнаме 50 тысяч деревьев в счет растений, удаленных во время строительства.

Производство во Вьетнаме, недалеко от ключевых рынков, как ожидается, поможет компании расширить сеть поставок и сделать ее более гибкой по отношению к потребительскому спросу, а также сократить цепочку транспортировки и снизить воздействие на окружающую среду.

Продажи Lego в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растут с 2019 года. В целом прибыль компании за первую половину 2021 года увеличилась более, чем вдвое, при том, что в 2020 году производитель игрушек уже фиксировал рекордные прибыли и продажи в разгар пандемии, когда дети по всему миру остались дома из-за локдаунов.