https://news.day.az/world/1414467.html Зима бьет рекорды: США накрыли снегопады - ВИДЕО
Зима бьет рекорды: США накрыли снегопады - ВИДЕО
В американском Денвере впервые за 34 года пошел снег. Об этом сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az.
Столицу Колорадо накрыла метель - дороги замело, экстренные службы с аномальными осадками не справляются. В городе тут же образовались пробки.
Эта зима бьет все рекорды - морозы ударили и по соседнему штату Юта. Синоптики обещают, что снегопад не прекратится до самых праздников.
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