Зима бьет рекорды: США накрыли снегопады

В американском Денвере впервые за 34 года пошел снег. Об этом сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az.

Столицу Колорадо накрыла метель - дороги замело, экстренные службы с аномальными осадками не справляются. В городе тут же образовались пробки.

Эта зима бьет все рекорды - морозы ударили и по соседнему штату Юта. Синоптики обещают, что снегопад не прекратится до самых праздников.