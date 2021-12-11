В армянской армии растет число инцидентов

Рост числа трагических инцидентов в армянской армии - результат комплексных проблем, считает депутат парламента от блока "Честь имею", член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Тигран Абрамян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Рост числа случаев нарушения правил безопасности, суицидов, убийств и ранений со стороны сослуживцев обусловлен в первую очередь проблемами дисциплины, качеством отношений солдат-офицер, недостаточным уровнем идеологической и пропагандистской работы", - признает депутат.

Напомним, один солдат был убит, еще двое ранены сослуживцем в одной из воинских частей Армении вечером 10 декабря. Двумя днями ранее еще один солдат был тяжело ранен в результате выстрела сослуживца.