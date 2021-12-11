В России при тушении пожара в гараже рядом с домом произошел взрыв - ВИДЕО
В Якутске во время тушения пожара в гараже, расположенном рядом с жилым домом, произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадры с моментом происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы. На видео заметен сам момент взрыва - вырывающиеся языки пламени и клубы дыма.
По предварительным данным, пострадавших нет, хотя видно, что непосредственно перед взрывом возле дверей находились спасатели.
Взрывной волной одного из них отнесло в сторону, после чего ему на помощь бросились товарищи. Однако в скором времени мужчина смог самостоятельно подняться с земли.
По всей вероятности, в гараже могли храниться газовые баллоны или другие горючие смеси.
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