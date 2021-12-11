В Бразилии девочку засосал насос бассейна

В Бразилии 13-летняя девочка провела две минуты под водой из-за того, что ее волосы засосало в насос, расположенный на дне бассейна. Об этом пишет RTL.de, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в городе Агуа-Бранка в Бразилии. 13-летняя девочка плавала в бассейне с другими детьми, но ее волосы зацепились за насос для бассейна. Ребенка буквально затянуло под воду. Заметив это, отец девочки побежал на кухню и принес нож. Им он перерезал волосы девочки, чтобы освободить ее.

Бразильянка провела под водой около двух минут. Когда ее вытащили, она уже была без сознания. Родные оказали девушке первую помощь, после чего она пришла в сознание. Девочку госпитализировали.

Позже девочка рассказала, что нырнула в бассейн и почувствовала, что кто-то наступил ей на волосы. Оказалось, что они застряли в насосе, расположенном на дне бассейна. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.