В Нидерландах начинается вакцинация от коронавируса детей

Правительство Нидерландов одобрило рекомендацию Совета по здравоохранению касательно вакцинации детей в возрасте 5-11 лет от коронавируса COVID-19. Такая информация появилась на сайте кабинета министров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, прививать здоровых детей 5-11 лет начнут со второй половины января 2022 года. Вакцинация детей данной возрастной группы с хроническим заболеваниями начнется уже с 20 декабря текущего года. Их будут прививать препаратом Pfizer/BioNTech.

Совет по здравоохранению Нидерландов рекомендовал правительству страны разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет в пятницу, 10 декабря. Ранее предлагалось начать прививать детей данной возрастной категории только при наличии у них хронических заболеваний - эти дети находятся в группе повышенного риска.