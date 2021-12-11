В Шереметьево назвали причину экстренной посадки самолета

Самолету Boeing-737 Москва - Краснодар пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок, сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Во время полета командир воздушного судна сообщил о технических неполадках на борту и решении вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно совершило благополучную посадку в штатном режиме в 07.45 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе.

Представители аэропорта заметили, что на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Nordwind, находились 174 пассажира. Их отправят в Краснодар следующим рейсом на другом самолете.

"На данный момент происходит подготовка воздушного судна к полету, в ближайшее время планируется вылет рейса по маршруту "Москва - Краснодар", - сообщили в Шереметьево.

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту экстренной посадки самолета Москва - Краснодар.