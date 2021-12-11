В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 58 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 58 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в стране возросло до 130 661.

В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1 681 человек, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 6 152 524.