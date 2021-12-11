https://news.day.az/world/1414530.html Непогода на Сицилии привела к оползням, наводнениям и перебоям в работе аэропорта
Непогода на Сицилии привела к оползням, наводнениям и перебоям в работе аэропорта
Сильные дожди, обрушившиеся на остров Сицилия, привели к разливу рек, оползням, а также нарушили работу аэропорта в Палермо.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, из-за сложных метеоусловий три рейса были перенаправлены в Катанию и в Трапани.
Спасатели эвакуировали несколько десятков человек из затронутых стихией районов. По данным местного департамента гражданской защиты, в ночь на 11 декабря произошло частичное обрушение моста через реку Сан-Бартоломео, пострадавших в результате инцидента нет. В результате схода оползней на острове было заблокировано несколько дорог.
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