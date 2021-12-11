В Вене проходят протесты против обязательной вакцинации от ковида

Массовые акции протеста против решения властей Австрии об обязательной вакцинации от коронавируса, которое должно вступить в силу с февраля 2022 года, начались в субботу в Вене. Демонстрации в австрийской столице проходят вторые выходные подряд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тысячи человек к полудню прибыли на центральную площадь Хельденплац. К мирным протестам призвала оппозиционная Австрийская партия свободы, лидер которой Херберт Кикль, как ожидается, выступит с речью перед собравшимися. Согласно прогнозам организаторов, в демонстрациях в очередной раз примут участие десятки тысяч человек. Всего в городе запланировано более 20 акций.

Согласно заявлению полиции, безопасность на митингах обеспечивают 1,4 тыс. полицейских из разных регионов Австрии. Движение в центре Вены парализовано из-за перекрытых дорог для прохода колонн демонстрантов.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Локдаун и план введения обязательной вакцинации с февраля 2022 года оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к беспрецедентным массовым протестам.

Первая крупная демонстрация в Вене против обязательной вакцинации и мер правительства Австрии по борьбе с коронавирусной инфекцией прошла 20 ноября и собрала, по данным полиции, около 40 тыс. человек. Организаторы тогда заявили о почти 100 тыс. участников. Затем массовые протесты состоялись в других австрийских городах. 4 декабря в Вене прошла вторая крупная акция протеста с участием более 40 тыс. человек. Среди митингующих присутствовало множество привитых граждан. Они выступали за свободу выбора в вопросе вакцинации от коронавируса.