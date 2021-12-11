Два сотрудника Amazon погибли в результате торнадо

По меньшей мере двое работников онлайн-ритейлера Amazon погибли в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл в американском штате Иллинойс после прохождения торнадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее телеканал Fox2 сообщал, что склад онлайн-ритейлера Amazon частично обрушился в Эдвардсвилле после прохождения торнадо, десятки людей оказались под завалами. По некоторым данным, в здании могут находиться от 50 до 100 человек.

Отмечается, что рухнула стена длиной с футбольное поле и крыша склада.

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Телеканал KAIT передавал, что два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения торнадо на дом престарелых в штате Арканзас. Позднее газета New York Times уточнила, что погиб один человек. По сообщению телеканал WMC, три человека погибли в результате двух торнадо в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в штате в результате торнадо на востоке США может превысить 50 человек.