Турция нацелена на снижение нагрузки судоходства на Босфор

Турция расположена в центре Евразийского региона, куда максимум за четыре часа авиаперелета могут добраться жители 67 стран мира с населением в 1,6 млрд человек. Речь идет о доступе к рынкам, общим объемом в 7 трлн долларов.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, выступая на Международном саммите по стратегическим связям (Stratcom Summit 21) , организованном в Стамбуле Управлением по связям Администрации президента Турции. Министр отметил, что Турция стремится максимально полно использовать возможности геостратегического расположения, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Караисмаилоглу привлек внимание к темпам активного роста мирового экспорта. По итогам 2020 года объем глобальных грузоперевозок достиг 12 млрд тонн, и согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель достигнет 25 млрд тонн, сказал министр.

По его словам, Анкара нацелена на увеличение доли в мировой торговле, для чего реализуется множество проектов и программ,

"Анкара прилагает усилия к тому, чтобы перенаправить объемы грузопотоков с Северного транспортного коридора на Срединный, повысить привлекательного пути через ж/д Баку-Тбилиси-Карс", - отметил министр.

При этом Турция наращивает инвестиции в портовую инфраструктуру.

Учитывая рост морских грузоперевозок в мире и непосредственно через пролив Босфор, Турция запустила проект строительства канала Стамбул, напомнил министр.

Караисмаилоглу отметил, что время ожидания судов у входа в Босфор превысило 24 часа, и помимо экономического ущерба судоходство сопряжено с угрозами окружающей среде.

"Пропускная способность пролива Босфор составляет 25 тысяч судов в год, но сегодня говорим о цифре - более 40 тысяч судов. Пытаемся сократить время ожидания в Мраморном море. Ожидается, что к 2050 году через Босфор будут проходить уже до 78 тысяч судов, а в 2070-х годах - до 86 тысяч. Конечно, Босфор не сможет осилить такой объем судоходства. Следовательно, строительство альтернативного пути - насущная необходимость - путь к снижению бремени Босфора", - сказал глава Минтранса.