Энергетический кризис в мире усугубляется с большой скоростью

Президент Сербии Александар Вучич считает, что энергетическая ситуация в мире и на Балканах ухудшается с невероятной скоростью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в субботу по результатам совещания с военными в городе Ниш.

"Все усложняется, в Европе не хватает 70 млрд куб. м газа. Китай покупает все - покупает уголь, покупает газ из Африки, Южной Америки, со всего мира, в любых количествах. Все усложняется и все происходит с невероятной скоростью перед нашими глазами. Если мы этого не замечаем, значит, мы недостаточно серьезные и ответственные", - сказал сербский лидер.

Вучич рассказал, что ситуация с электроэнергией в Балканском регионе ужасающая: "Вчера мы продали одному из соседей электроэнергию по €499 за 1 МВт в час, нам это стоило €52, то есть мы продали в 10 раз дороже. На рынке нет электроэнергии, они были вынуждены купить у нас в 10 раз дороже. В регионе - Черногория, Северная Македония, Албания - покупают электроэнергию ежедневно по €350-400 по 50-60% необходимых объемов".