Крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону

Здание склада с лакокрасочными изделиями загорелось 11 декабря вечером в Ростове-на-Дону, людей в помещении нет, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 17:02 в Ростове-на-Дону [произошло] загорание склада с лакокрасочными изделиями. Людей в помещении нет", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Площадт возгорания составила 1 680 кв. м. "Размер здания в плане - 70 на 24 м, оно горит по всей площади - на 1 680 кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности", - уточнили в ведомстве.

К горящему складу направили пожарный поезд. "Тушение разбито на два боевых участка. На месте пожара работают 74 человека, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 61 человек, 18 единиц техники. К месту пожара направлен пожарный поезд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Позже появилось сообщение об увеличении группировки по тушению пожара до 99 человек и 30 единиц техники. Также на месте проводятся замеры воздуха, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.