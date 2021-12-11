В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу у индонезийского побережья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 380 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают около 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.