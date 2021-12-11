https://news.day.az/world/1414574.html Юго-запад Франции уходит под воду - ВИДЕО
Юго-запад Франции уходит под воду - ВИДЕО
Юго-запад Франции во власти стихии: в пятницу сильное наводнение затопило дороги и дома, сельскохозяйственные угодия и предприятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из четырёх населённых пунктов департамента Ланды эвакуированы 400 человек и, как сообщают местыне власти, эвакуация будет продолжена.
Передвижение тысяч жителей департамента ограничено из-за поднявшегося уровня воды и затопленных дорог.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре