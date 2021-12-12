Акцию против ковид-ограничений в Люксембурге разогнали водометами

Полицейские жестко разогнали демонстрацию против антиковидных мер в Люксембурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, против участников акции протеста применили водометы.

Люди собираются на улицах Люксембурга вторую неделю. В этот раз на акцию вышли около одной тысячи человек.

"Протестующие против антиковидных мер только что заполонили улицы, здесь, в центре Люксембурга. Они протестуют вторую неделю, заявляя, что действующие меры - диктаторские", - заявил корреспондент Арис Иконому.

В странах Европы активно распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". По прогнозам ВОЗ, к январю 2022 года он станет доминирующим на континенте. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) предложило на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" уменьшить сроки ревакцинации от инфекции до трех месяцев.