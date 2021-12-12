Италия настаивает на многостороннем подходе при решении глобальных кризисов

Италия выступает за многосторонний подход при решении глобальных вопросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо по итогам первого дня встречи глав МИД стран Группы семи (G7), которая проходит в Ливерпуле.

"Встреча [глав внешнеполитических ведомств] G7 в Ливерпуле представляет собой важный уровень координации между союзниками, инвестирующими в многосторонний подход к решению глобальных кризисов", - приводит слова министра агентство ANSA.

Ди Майо добавил, что в субботу главы МИД обсудили многие международные вопросы, включая Ливию, положение дел в Средиземноморье, ситуацию на Украине и климатические проблемы. "Италия убеждена, что единственным способом разрешения конфликтов является многосторонний подход", - указал он.

Встреча глав МИД стран Группы семи началась в субботу в Ливерпуле. На повестке дня ряд тем, включая ситуацию на Украине, отношения с Россией и Китаем. На мероприятие, которое проходит в очном формате, также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что отражает стремление Соединенного Королевства активно развивать отношения с Индо-Тихоокеанским регионом после Brexit.

Предыдущая встреча глав МИД G7 состоялась в мае в Лондоне. Лидеры стран, входящих в Группу семи, провели саммит 11-13 июня в английском графстве Корнуолл.