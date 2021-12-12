Четверо военных ранены при обстреле в Сирии

Четверо сирийских военных получили ранения в результате обстрела в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что минометный обстрел велся из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе Кафер-Мус.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал незаконные вооруженные формирования отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.