Новейший суперэсминец ВМС США покрылся ржавчиной

Новейший эсминец-невидимка ВМС США DDG-1000 класса USS Zumwalt, который ввели в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной, дырами и проплешинами после испытаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает The Drive.

На опубликованных в интернете кадрах можно заметить, что эсминец приобрел желтый оттенок, а некоторые части его облицовки обесцветились или отвалились.

Как заявил представитель ВМС США, внешний вид суперэсминца ухудшился из-за "суровых условий", в которых проводят испытания. Он добавил, что представители флота делают все возможное для борьбы с коррозией.

Известно, что на эсминец DDG-1000 всего уже выделяли 9 миллиардов долларов. При этом на момент ввода в эксплуатацию его стоимость была равна 4,4 миллиарда долларов.

Ранее эсминец DDG-1000 класса USS Zumwalt через месяц после вхождения в состав флота сломался при переходе через Панамский канал.

Корабли класса Zumwalt производят в США с 2011 года. Первый DDG-1000 создали в октябре 2013 года, через три года он стал числиться в ВМС. Сначала планировалось построить 28 таких кораблей, но затем их количество сократилось до трех. USS Zumwalt являются новейшими эскадренными миноносцами флота США. Они могут нести ракетное вооружение.