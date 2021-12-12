Минздрав Германии сказал, как долго человечество будет бороться к пандемией COVID

Пандемию коронавируса вряд ли получится полностью победить в ближайшие четыре года.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил Bild министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

"В обозримом будущем - за четыре года - у нас не получится полностью победить коронавирус. Нужно быть реалистами", - заявил Лаутербах.

Он подчеркнул, что одной из главных сложностей в борьбе с пандемией коронавируса являются новые штаммы инфекции, которые часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями.

Карл Лаутербах отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" более заразен, чем другие варианты инфекции. Кроме того, "омикрон" поражает людей, которые ранее переболели COVID-19.

По мнению министра здравоохранения Германии, который выступает за всеобщую вакцинацию от коронавируса, прививки - это "не личное дело" каждого. Он указал, что от темпов прививочной кампании и ревакцинации зависит строгость антиковидных ограничений в стране.

Также Лаутербах добавил, что одной вакцинации без ревакцинации может быть недостаточно для защиты здоровья людей.