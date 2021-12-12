https://news.day.az/world/1414587.html В Кентукки введен режим ЧС - ВИДЕО
В Кентукки введен режим ЧС - ВИДЕО
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, в котором по меньшей мере 70 человек погибли во время торнадо.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Белый дом.
Байден приказал оказать федеральную помощь для поддержания нормального функционирования в штате Кентукки в связи с происшествиями, связанными с ураганами.
В Белом доме добавили, что ураганы и сильный ветер продолжаются в штате Кентукки.
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