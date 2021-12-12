В Кентукки введен режим ЧС

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, в котором по меньшей мере 70 человек погибли во время торнадо.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Белый дом.

Байден приказал оказать федеральную помощь для поддержания нормального функционирования в штате Кентукки в связи с происшествиями, связанными с ураганами.

В Белом доме добавили, что ураганы и сильный ветер продолжаются в штате Кентукки.