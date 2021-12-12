Франция приближается к пику пятой волны пандемии

Заболеваемость COVID-19 во Франции остается на высоком уровне, данные говорят о том, что страна приближается к пику пятой волны эпидемии.

Об этом заявил министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью газете Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Верана, в начале этой недели медицинские службы зафиксировали более 70 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. В то же время на протяжении последних 10 дней власти фиксируют снижение темпов роста заболеваемости.

"Судя по всему, мы приближаемся к пику [пятой волны]. [На позапрошлой неделе] суточная заболеваемость выросла на 60%. Сейчас этот показатель намного меньше: с 4 по 11 декабря рост составил всего 5%, в то время как количество тестов увеличилось на 25%. Это хороший знак", - заявил министр. В то же время он предостерег от поспешных выводов и заметил, что в ближайшие дни необходимо будет убедиться, что заболеваемость пошла на спад.

Глава Минздрава заверил, что власти не рассматривают сейчас вариант с объявлением нового режима самоизоляции и в большой степени этому способствовало то, что большое число французов прошли вакцинацию. Он добавил, что это процедура добровольная и он никого не принуждает к вакцинации, хотя в начале ноября на пресс-конференции заявил, что с 15 января будут аннулированы санитарные пропуска граждан от 18 до 65 лет, которые не получат бустерную дозу и у которых прошло больше шести месяцев после завершения вакцинации. Для граждан старше 65 лет аннулирование пропусков начнется уже 15 декабря. На страницах Le Parisien Веран также заверил, что власти не планируют вводить санитарный пропуск для детей младше 10 лет и пока планируют вакцинировать 360 тыс. несовершеннолетних, которые наиболее уязвимы перед болезнью.

В то же время министр отметил, что все по-прежнему зависит от санитарной обстановки и данных по новому варианту коронавируса "омикрон", пришедшему из стран юга Африки. "Первые данные показывают, что "омикрон" гораздо более заразен, чем "дельта". Предположительно, он приведет к возникновению большего числа повторных случаев заболевания при меньшем количестве тяжелых случаев, но выборка пациентов слишком мала, чтобы делать твердые выводы, - пояснил он. - Если за пиком эпидемии последует высокое плато заболеваемости и давление на систему здравоохранения будет расти, то снова будет поставлен вопрос [об ограничениях]".

По данным Минздрава за 11 декабря, более 52 млн человек получили хотя бы одну дозу препаратов от коронавируса, из них 51,2 млн прошли полный курс вакцинации. Ревакцинировались 14,3 млн французов, при этом глава Минздрава заявил в пятницу, что до 25 декабря рассчитывает довести это число до 20 млн.