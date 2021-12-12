В Латвии на звероферме выявили новые мутации коронавируса

В Латвии на звероферме под городом Бауска, где содержатся 100 тыс. норок, обнаружены новые мутации коронавируса - патоген неоднократно передавался от человека к животному и обратно. Об этом сообщает издание DELFI.lv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами. Это значит, что вирус передавался от человека к норке и обратно", - говорится в статье.

Как рассказала журналистам специалист центра изучения биомедицины Монта Бривиба, некоторые из обнаруженных на ферме мутаций еще не были описаны. Кроме того, выявлены по крайней четыре мутации, которые считаются потенциально опасными.

Бривиба добавила, штамм циркулирующий между норками и людьми можно назвать "латвийским штаммом".

В настоящее время решается вопрос о ликвидации зверьков.