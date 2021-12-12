В США шесть человек погибли под обломками склада Amazon, разрушенного торнадо

Жертвами обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл американского штата Иллинойс из-за торнадо стали шесть человек. Об этом сообщил губернатор штата Джей Роберт Притцкер, выступение транслировал телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице. Спасательная операция продолжается", - сказал он.

Как сообщает телеканал Fox News, под обломками склада могут находиться от 50 до 100 рабочих. По данным канала, у здания обрушилась стена "длиной с футбольное поле" и крыша. Журналисты отмечают, что к месту происшествия подъехало около ста машин экстренных служб.