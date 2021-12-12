В США назвали число полностью вакцинированных

В американских центрах по контролю и и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) рассказали, что по состоянию на утро субботы, 12 декабря? от SARS-CoV-2 полностью вакцинировались 201 млн 688 тыс. 550 граждан. Об этом сообщает "Интерфакс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый из двух компонентов вакцины ввели 238 млн 679 тыс. 707 жителям страны, около 53 млн человек ревакцинировались.

В США применяются вакцины разработанные компаниями Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson. Первые и вторая предполагают две инъекции, последняя - одну. Для ревакцинации используются препараты Moderna и Johnson & Johnson.

Фото: Rich Pedroncelli/AP