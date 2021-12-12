Глава BioNTech отреагировал на слухи о том, что он не вакцинирован и показал кадры своей ревакцинации препаратом Pfizer/BioNTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Угур Шахин заявил, что он и его супруга получили уже три дозы вакцины - первые две в рамках вакцинации, а недавно - третью, для ревакцинации.

Ранее в Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма "омикрон" - необходимо делать бустерные прививки через несколько месяцев после первоначальной вакцинации.

Шахин отметил, что для полноценной защиты от нового штамма рекомендуется сделать не только третью прививку через три месяца, но и четвертую через полгода, с учетом того, что бустерные прививки могут быть уже адаптированы к "омикрону".