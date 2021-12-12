Ученые выяснили, как будет развиваться пандемия при омикрон-штамме

Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили, что штамм "омикрон" может вызвать новую волну циркуляции коронавируса. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, новый штамм может привести к большему количеству госпитализаций по сравнению с прошлым годом. Если будут приняты необходимые меры, за зиму в Англии могут умереть около 24,7 тыс. человек, в худшем случае число жертв достигнет 74,8 тыс.

Чтобы ситуация была более благоприятной, необходимы бустерные прививки и массовый иммунитет среди граждан, подчеркивается в исследовании.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, врач-онколог Александр Серяков рассказал, чем штамм "омикрон" опаснее для больных раком по сравнению с другими штаммами коронавируса.

Серяков отметил, что COVID-19 является очень опасной болезнью для больных раковыми заболеваниями - в 18% случаев болезнь заканчивается смертью. Каждый пятый пациент с онкологией подключается к аппарату искусственного дыхания.

По словам Серякова, если штамм "омикрон" будет распространяться в России лавинообразно, это может вызвать дополнительные риски для людей с онкологией.