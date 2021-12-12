https://news.day.az/world/1414608.html Самолет потерпел крушение в Бразилии - ВИДЕО
Самолет потерпел крушение в Бразилии - ВИДЕО
Самолет Embraer EMB-202A потерпел крушение вчера в штате Токантис в центральной Бразилии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По неизвестной причине крыло самолета сложилось. Пилот, как ни странно, выжил. Сообщается, что он был в шлеме и отделался лишь несколькими переломами.
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