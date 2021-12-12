Самолет потерпел крушение в Бразилии

Самолет Embraer EMB-202A потерпел крушение вчера в штате Токантис в центральной Бразилии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По неизвестной причине крыло самолета сложилось. Пилот, как ни странно, выжил. Сообщается, что он был в шлеме и отделался лишь несколькими переломами.