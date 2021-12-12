https://news.day.az/world/1414611.html Китай заподозрили в испытании баллистической ракеты с низкой траекторией - ВИДЕО
Китай заподозрили в испытании баллистической ракеты с низкой траекторией - ВИДЕО
Китай, возможно, испытал баллистическую ракету с низкой траекторией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китайские пользователи Сети называют это "Ракетным облаком", а поскольку пусковая установка Тайюаня расположена в месте, где жители Пекина могут легко обнаружить запуски ракет, след заметил весь Пекин.
Преимущество низкой траектории заключается в том, что ракета может достичь своей цели гораздо быстрее. Яркая кривая - это след ракетных двигателей, освещенный солнечным светом над горизонтом.
Соединенные Штаты и СССР испытали этот тип ракет ещё во время холодной войны, тогда же технология доказала свою эффективность.
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