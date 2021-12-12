Китай заподозрили в испытании баллистической ракеты с низкой траекторией

Китай, возможно, испытал баллистическую ракету с низкой траекторией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Китайские пользователи Сети называют это "Ракетным облаком", а поскольку пусковая установка Тайюаня расположена в месте, где жители Пекина могут легко обнаружить запуски ракет, след заметил весь Пекин.

Преимущество низкой траектории заключается в том, что ракета может достичь своей цели гораздо быстрее. Яркая кривая - это след ракетных двигателей, освещенный солнечным светом над горизонтом.

Соединенные Штаты и СССР испытали этот тип ракет ещё во время холодной войны, тогда же технология доказала свою эффективность.