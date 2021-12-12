В результате крушения грузового судна на востоке Китая погибли 4 человека

По меньшей мере четыре человека погибли, еще семеро пропали без вести после того, как их грузовое судно потерпело крушение недалеко от порта Яньтай в восточно-китайской провинции Шаньдун.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное спасательное бюро.

По данным агентства, спасатели получили сообщение о крушении в 4:43 по местному времени. Из 14 членов команды, находившихся на борту судна во время инцидента, погибли четверо, еще семеро пропали без вести. Остальных троих удалось спасти.

На поиски пропавших были высланы спасательные катер и вертолет.