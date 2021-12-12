В Сети появились кадры проникновения мигрантов из Мексики на территорию города Рома в штате Техас.

Соответствующим видео поделилися Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az.

"Вот так мексиканские мигранты под покровом ночи пробираются в США", - говорится в подписи к видео.

Представляем читателям эти кадры: