https://news.day.az/world/1414689.html Вот так мексиканские мигранты под покровом ночи пробираются в США - ВИДЕО
Вот так мексиканские мигранты под покровом ночи пробираются в США - ВИДЕО
В Сети появились кадры проникновения мигрантов из Мексики на территорию города Рома в штате Техас.
Соответствующим видео поделилися Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az.
"Вот так мексиканские мигранты под покровом ночи пробираются в США", - говорится в подписи к видео.
Представляем читателям эти кадры:
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