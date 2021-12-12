Протесты против ковид-ограничений в Париже
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В Сети появились кадры вчерашних антиковидных протестов в столице Франции.

Соответствующим видео поделилися Telegram-канал "Свежести", передает Day.Az.

Напомним, что во Франции уже несколько месяцев каждую субботу проходят протесты против ограничений в связи с коронавирусом и санитарных паспортов.