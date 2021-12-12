Во Вьетнаме принудительно проводят тесты на коронавирус

"Пропуск теста на коронавирус во Вьетнаме "недопустим""

С такой подписью на Telegram-канале "Свежести" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как во Вьетнами принудительно проводят тест на коронавирус, передает Day.Az.

"Придут специальные команды ответственных людей и "бригадир по ковиду" и сделают тест несознательному гражданину. Между тем, Вьетнам лучше прочих крупных азиатских стран прошедших пандемию в прошлом году, этой осенью и зимой начал стремительно "догонять" остальных. В стране введены сверхжёсткие ограничения", - говорится в публикации.

Представляем читателям эти кадры: