https://news.day.az/world/1414698.html Во Вьетнаме принудительно проводят тесты на коронавирус - ВИДЕО
Во Вьетнаме принудительно проводят тесты на коронавирус - ВИДЕО
"Пропуск теста на коронавирус во Вьетнаме "недопустим""
С такой подписью на Telegram-канале "Свежести" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как во Вьетнами принудительно проводят тест на коронавирус, передает Day.Az.
"Придут специальные команды ответственных людей и "бригадир по ковиду" и сделают тест несознательному гражданину. Между тем, Вьетнам лучше прочих крупных азиатских стран прошедших пандемию в прошлом году, этой осенью и зимой начал стремительно "догонять" остальных. В стране введены сверхжёсткие ограничения", - говорится в публикации.
Представляем читателям эти кадры:
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