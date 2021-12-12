Тысячи австрийцев вышли на акцию протеста в связи с ограничениями по COVID-19

Десятки тысяч людей вышли на митинг в Вене в субботу в знак протеста против ограничений, введенных с целью остановить распространение коронавируса в Австрии, включая обязательные вакцины от COVID-19 и приказы о заключении для невакцинированных, передает Day.Az со ссылкой на aussiedlerbote.de.

Около 1400 полицейских дежурили на месте, чтобы контролировать протест, который привлек, по оценкам, 44 тысячи человек, и последовал за аналогичной демонстрацией в австрийской столице на прошлой неделе.

Полиция сообщила, что три человека были арестованы за правонарушения, включая использование фейерверков и игнорирование требования носить маски. Журналисты, освещавшие мероприятие, которое началось на площади Хельденплац, были атакованы снежными шарами и льдом, а один репортер стал жертвой попытки нападения, сообщила полиция.

Перед собравшимися выступил Герберт Кикль, лидер правой Австрийской партии свободы, который обрушился на реакцию правительства на пандемию. Он сказал, что люди не понимают, что правительство "бьет их по заднице", и заявил, что протесты будут продолжаться.

Отдельно около 2500 человек протестовали против ограничений в Клагенфурте, а 150 человек вышли на демонстрацию в Линце.

Столкнувшись с ежедневным ростом инфекций, Австрия в прошлом месяце стала первой страной в Западной Европе, которая вновь ввела ограничения и заявила, что с февраля сделает прививки обязательными.

Демонстранты в Вене несли транспаранты с надписями: "Нет обязательной вакцинации" и "Руки прочь от наших детей", скандируя "Мы - народ" и "сопротивление".

В Австрии, население которой составляет 8,9 миллиона человек, с начала пандемии в прошлом году было зарегистрировано 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом и более 13 тысяч смертей.