https://news.day.az/world/1414704.html Красивые кадры посадки американского истребителя F-35B Lightning II - ВИДЕО
Красивые кадры посадки американского истребителя F-35B Lightning II - ВИДЕО
В Сети опубликованы красивые кадры вертикальной посадки истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США.
Соответствующим видео поделилися Telegram-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az.
На видео хорошо видна работа поворотного сопла.
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