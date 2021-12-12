Красивые кадры посадки американского истребителя F-35B Lightning II
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В Сети опубликованы красивые кадры вертикальной посадки истребителя пятого поколения F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США.

Соответствующим видео поделилися Telegram-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az.

На видео хорошо видна работа поворотного сопла.