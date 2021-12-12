Премьер-министр Индии «признал» биткоин в Twitter

Неизвестные хакеры взломали аккаунт в Twitter индийского премьера Нарендры Моди - преступники написали сообщение, в котором Моди якобы сообщил о признании криптовалюты биткоин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учетная запись в "Твиттере" Нарендры Моди была на очень короткое время нарушена. О проблеме было сообщено в "Твиттер" и аккаунт был восстановлен", - указано в сообщении.

Кроме сообщения о признании биткоина в качестве платежного средства, в сообщении было указано, что Индия закупила валюту и будет распространять ее среди населения.

На Twitter Нарендры Моди подписаны 73 млн человек - ложная информация быстро распространилась по социальным сетям в индийском секторе.

В Индии, между тем, планируют в ближайшее время рассмотреть законопроект о признании криптовалюты в качестве платежного средства.

Фото: Reuters