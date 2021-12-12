В Испании прошли акции протеста против ковид-паспортов

Акции протеста против обязательного сертификата о вакцинации против нового коронавируса прошли в субботу вечером в Барселоне и Валенсии. Об этом сообщило агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в каталонской столице к митингу присоединились около 3 тыс. человек. Участники манифестации пронесли плакаты с надписями "Медицинский паспорт, тоталитарное государство" и "Уважайте наш выбор". Протестующие, многие из которых пришли на акцию без масок, также скандировали "Свобода". В Каталонии ковид-паспорт обязателен для доступа в бары, рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные развлекательные заведения.

Демонстрация против сертификата о вакцинации также прошла в центре Валенсии. Участники протеста скандировали "Свобода", "Детей не трогать", "Это не вакцина, это эксперимент". На плакатах собравшихся можно было прочесть: "Нет политической, социальной и медицинской диктатуре", "Вакцина убивает" и другие надписи. В Валенсии ковид-паспорт требуется для входа среди прочего в развлекательные заведения и рестораны вместимостью более 50 человек.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,2 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19. Ожидается, что с 15 декабря начнется вакцинация детей от пяти до 11 лет.

Сейчас в королевстве фиксируется рост случаев заражения коронавирусом. В этой связи власти разных регионов страны решили ввести обязательный ковид-паспорт для доступа в определенные заведения.