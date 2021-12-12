Под Киевом строят завод по производству ударных беспилотников Anka

Завод по производству современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka строят под Киевом совместно с Турцией, а их первая партия может появиться к концу 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Завод строится сейчас в Василькове. Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники, в том числе Anka - тяжелые беспилотники. Будут и украинские беспилотники, которые перспективны. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками, то есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против пилотируемой авиации. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и так далее", - сказал он в интервью изданию "Радио Свобода".

Первую продукцию, по словам Арестовича, завод должен изготовить уже в конце 2022 года.