Названы основные версии крушения вертолета Robinson в Хакасии

Названы предварительные причины крушения вертолета Robinson R-66, которое произошло в Хакасии 10 декабря. Среди них рассматривается непогода, ошибка пилота и технические неисправности, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, а именно: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна", - заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР в воскресенье.

В ходе осмотра места происшествия следователями были изъяты образцы топлива, регистрационное устройство и документы на вертолет, а также личные вещи и документы командира воздушного судна.

Помимо этого, изъяли документы на топливо и его образцы с места заправки вертолета, по которым была назначена химическая экспертиза.

Как уточняется, в качестве свидетелей были опрошены инженеры, которые проводили предполетный осмотр судна.