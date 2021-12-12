Сильный шторм бушует на побережье Греции, есть пострадавшие

У берегов Греции бушует мощный шторм, волны такой высоты, что напоминают цунами. В Сети появились кадры от очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По некоторым данным, в результате буйства стихии уже есть несколько раненых. Также существует угроза подтоплений.

На кадрах заметно, как волны с огромной силой обрушиваются прямо на набережную, топят лавочки, деревья и фонарные столбы.