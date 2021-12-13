Блогеры перекрыли дорогу в центре Екатеринбурга ради игры в футбол

В Екатеринбурге четверо блогеров решили поиграть в футбол прямо на проезжей части. Для этого молодые люди перекрыли дорогу в центре города воротами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Не доехали до стадиона. Ворота купили на "Авито"", - отчитался в своем Instagram один из блогеров.

"Футболисты" поставили ворота посреди полосы на улице Челюскинцев, после чего начали гонять мяч прямо возле проезжающих машин. На видео слышно, что автомобили сигналят блогерам, мешающим дорожному движению.

Подписчики блогера разделились на два лагеря. Так, одни посчитали выходку забавной, несмотря на то, что это должно было бы разозлить водителей, и написали, что даже представляют, как их "материли" автовладельцы, снабдив эти комментарии одобрительными смайликами. Другие же задались вопросом о том, неужели другие не понимают ненормальность этого поступка.

В Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга заявили, что сообщение по данному факту не поступало. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

"Также госавтоинспекции напоминает, что в соотвествии с ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части навстречу транспортному потоку", - подчеркнули в ведостве.