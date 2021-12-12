Карета с лошадьми стала причиной пробки на дороге в Москве

Карета с двумя лошадьми спровоцировала пробку на дороге в Москве. Кадры опубликовал телеграм-канал "Новости Москвы", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео запечатлено, как белоснежная карета едет по дороге на одной полосе с автомобилями. Рядом видна машина ГИБДД со включенной мигалкой. Из-за медленного движения лошадей движение транспорта на дороге затруднилось.

Неизвестно, какие санкции последовали из-за поездки кареты по дороге.