СМИ: Арестованы трое подозреваемых в попытке теракта на митинге с участием Эрдогана

Арестованы трое подозреваемых в связи с попыткой теракта на митинге в Турции с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, расследование в отношении одного подозреваемого в происшествии продолжается.

Отметим, 4 декабря турецкие силы безопасности обнаружили и обезвредили взрывное устройство во время митинга на юго-востоке Сиирта с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Так, под машину сотрудника полиции, выехавшего на патрулирование в Нушайбинском районе Мардина, было заложено взрывное устройство, которое планировалось взорвать по прибытии в Сиирт. Взрывное устройство было обнаружено полицией при обыске автомобиля и уничтожено саперами.