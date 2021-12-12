Власти Ирана об ожиданиях от переговоров по ядерной сделке

Тегеран оптимистично настроен по поводу перспектив возвращения к ядерной сделке в ходе переговоров в Вене. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий делегацию на консультациях в австрийской столице, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы с оптимизмом смотрим на достижение соглашения. Однако, учитывая неприятную предысторию, связанную с противоположной стороной, мы точно не будем наивными", - цитирует его агентство IRNA. По словам министра, "на переговорном процессе царит конструктивная атмосфера".

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В четверг в Вене прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.