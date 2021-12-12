https://news.day.az/world/1414750.html В Эквадоре совершено нападение на отделение полиции, есть погибший
В Эквадоре совершено нападение на отделение полиции, есть погибший
По меньшей мере один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате нападения на отделение полиции в городе Эсмеральдас в Эквадоре. Сообщение об этом размещено в воскресенье на сайте Национальной полиции Эквадора.
Около 00:40 по местному времени (09:40 по бакинскому времени) к отделению полиции подъехал автомобиль, из которого вышли двое вооруженных неизвестных. Они открыли огонь по полицейскому участку, в результате чего один сотрудник погиб, другой пострадал. Раненый полицейский был доставлен в больницу, его состояние оценивается как стабильное.
Идет расследование инцидента.
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