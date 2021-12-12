https://news.day.az/world/1414756.html В скольких странах мира выявлен омикрон-штамм коронавируса? - Статистика ВОЗ
В скольких странах мира выявлен омикрон-штамм коронавируса? - Статистика ВОЗ
Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 63 странах.
Об этом сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ее информационном бюллетене отмечается, что "по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом [коронавируса] были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ".
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