Омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"

Омикрон-штамм имеет преимущества перед штаммом "дельта" в том, что касается роста, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила организация, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот вывод ВОЗ основывает "на имеющихся на настоящей момент ограниченных сведениях". Омикрон-вариант "распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование штамма "дельта" было низким". Вместе с тем, "как представляется, он распространяется быстрее, чем "дельта", также в других странах", где число случаев заражения штаммом "дельта" выше, - в таких, как Великобритания.

Предварительные данные говорят также о "снижении эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения" омикрон-штамма, констатировали в ВОЗ. Специалисты считают вероятным, что "омикрон", вероятно, "превзойдет дельта-вариант там, где имеется передача [коронавируса] внутри общины".

В информационном бюллетене организации отмечается, что "по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом [коронавируса] были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ".

Эксперты вместе с тем обращают внимание на ограниченный объем сведений о тяжести протекания болезни при заражении "омикроном". Предварительные данные, полученные из ЮАР, говорят о том, что заболевание может быть менее тяжелым, чем при инфицировании дельта-штаммом, поскольку большинство случаев заболевания в этой стране являются "легкими или асимптоматичными". Вместе с тем в ВОЗ подчеркивают: "Пока остается неясным, в какой степени "омикрон" может быть по своей сути менее вирулентным". В этой связи эксперты считают необходимым получение дополнительной информации, чтобы "понять профиль его тяжести".